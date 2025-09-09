Sebastián Jaramillo, el joyero colombiano que transforma recuerdos y objetos en arte sólido
Sebastián Jaramillo, diseñador de joyas educado en el Instituto Gemologico de América en Nueva York, logró consolidar un estilo propio al combinar piedras preciosas con materias como plástico reciclado, legos o balas, yendo con la joyería más allá de lo estético.
Sebastián Jaramillo: El joyero colombiano que transforma recuerdos y objetos en arte sólido
35:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Sebastián Jaramillo - W Radio
En entrevista con Mujeres W, Jaramillo recordó que su pasión comenzó siendo un niño, cuando solo tenía 6 años y ya hacía piezas con cuarzos y cobre que terminaba regalandole a sus compañeras en el colegio. Después, ese hobby se convirtió en su trabajo y profesión, el cual ha llegado a otros países como la Met Gala, donde en 2025 debutó con un broche que usaba el actor Tyler Perry.
Para el diseñador, la escencia de una joya no es solo su valor material, sino también la historia y el valor que le transmite a uno. Por eso, cuando crea piezas trabaja junto a sus clientes para que las piezas que el cree puedan terminar heredandose, “El verdadero secreto está en el vínculo sentimental, más allá de los quilates o los certificados.”, explicó.
- Lea también: El arte que nos hace latir el corazón, nos sana: Salvador del Solar vuelve a Colombia con teatro
Entre sus creaciones más importantes está la colección ‘Guerra y paz’, que hizo con casquillos de proyectiles que venían del conflicto en Colombia. Muchos lo llegaron a criticar por la crudeza de las obras, el las hizo como un acto de sanación y transformación. “Una bala es fea, pero el reto es darle una segunda vida y borrar la violencia con cariño”, señaló.
- Le puede interesar: “En el arte, nuestras emociones humanas se conectan”: diseñadora Laura Rondón
Además de todo lo que tiene que ver con su arte, Jaramillo también se ha metido en el mundo de las causas sociales, enviando partes de sus colecciones para apoyar fundaciones o medios de comunicación independientes. Para el diseñador, el arte no debe solo embellecer, también debería cuestionar, sanar y dejar huellas en quién interactúa con el. “El propósito de la joyería es cambiar la simbología de la memoria y ayudar a que los objetos se conviertan en recuerdos que inspiran”, concluyó.
Escuche la entrevista completa aquí:
Sebastián Jaramillo: El joyero colombiano que transforma recuerdos y objetos en arte sólido
35:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles