Sebastián Jaramillo: El joyero colombiano que transforma recuerdos y objetos en arte sólido

En entrevista con Mujeres W, Jaramillo recordó que su pasión comenzó siendo un niño, cuando solo tenía 6 años y ya hacía piezas con cuarzos y cobre que terminaba regalandole a sus compañeras en el colegio. Después, ese hobby se convirtió en su trabajo y profesión, el cual ha llegado a otros países como la Met Gala, donde en 2025 debutó con un broche que usaba el actor Tyler Perry.

Para el diseñador, la escencia de una joya no es solo su valor material, sino también la historia y el valor que le transmite a uno. Por eso, cuando crea piezas trabaja junto a sus clientes para que las piezas que el cree puedan terminar heredandose, “El verdadero secreto está en el vínculo sentimental, más allá de los quilates o los certificados.”, explicó.

Entre sus creaciones más importantes está la colección ‘Guerra y paz’, que hizo con casquillos de proyectiles que venían del conflicto en Colombia. Muchos lo llegaron a criticar por la crudeza de las obras, el las hizo como un acto de sanación y transformación. “Una bala es fea, pero el reto es darle una segunda vida y borrar la violencia con cariño”, señaló.

Además de todo lo que tiene que ver con su arte, Jaramillo también se ha metido en el mundo de las causas sociales, enviando partes de sus colecciones para apoyar fundaciones o medios de comunicación independientes. Para el diseñador, el arte no debe solo embellecer, también debería cuestionar, sanar y dejar huellas en quién interactúa con el. “El propósito de la joyería es cambiar la simbología de la memoria y ayudar a que los objetos se conviertan en recuerdos que inspiran”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

