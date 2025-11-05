Bogotá

Accidente en Ricaurte deja dos personas muertas y siete más heridas

En el choque se vieron involucrados carro particular, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y tres motocicletas.

Accidente en Ricaurte deja dos personas muertas y siete más heridas

Accidente en Ricaurte deja dos personas muertas y siete más heridas

Bogotá

En horas de la mañana de este miércoles, en el municipio de Ricaurte a la altura del km3, se presentó un accidente con choque múltiple que involucró varios vehículos: un vehículo particular, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y tres motocicletas.

La Concesión Vía Sumapaz, informó de manera preliminar, que el hecho dejó dos personas muertas y siete lesionadas, que fueron remitidas a centros asistenciales y cuyo estado se encuentra por confirmar por parte de las autoridades competentes.

“La Concesión Vía Sumapaz se encuentra en la zona apoyando la atención de la emergencia, realizando la señalización correspondiente y en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte se está desviando el tráfico por el paso urbano del municipio de Ricaurte”, informó.

Por ahora, como medida preventiva y para permitir la atención de la emergencia por parte de los organismos de socorro, se mantiene cierre total de la calzada en el sector.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad