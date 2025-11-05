Accidente en Ricaurte deja dos personas muertas y siete más heridas

Bogotá

En horas de la mañana de este miércoles, en el municipio de Ricaurte a la altura del km3, se presentó un accidente con choque múltiple que involucró varios vehículos: un vehículo particular, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y tres motocicletas.

La Concesión Vía Sumapaz, informó de manera preliminar, que el hecho dejó dos personas muertas y siete lesionadas, que fueron remitidas a centros asistenciales y cuyo estado se encuentra por confirmar por parte de las autoridades competentes.

“La Concesión Vía Sumapaz se encuentra en la zona apoyando la atención de la emergencia, realizando la señalización correspondiente y en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte se está desviando el tráfico por el paso urbano del municipio de Ricaurte”, informó.

Por ahora, como medida preventiva y para permitir la atención de la emergencia por parte de los organismos de socorro, se mantiene cierre total de la calzada en el sector.