Alcalde de Cúcuta señala al senador Alejandro Chacón de persecución política

Cúcuta

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, responde a los señalamientos donde lo vinculan a él y a su esposa, Yirley Vargas, de tener presuntos nexos con el cartel de los soles. Asegura que el senador Alejandro Carlos Chacón estaría detrás de estas acusaciones.

“Quiero referirme a la noticia que entregó Noticias Uno, este lunes festivo, en la cual se vincula, se trata de decir que Jorge Acevedo hace parte del cartel de los soles, que es una narrativa que han venido trayendo políticos del Norte de Santander como Alejandro Carlos Chacón, a quien quiero hoy colocar en evidencia porque la persecución política y lo que viene montando este señor en contra del alcalde de Cúcuta tiene unos excesos impermisibles“, indica el mandatario en un video.

#Regiones | El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, respondió a los señalamientos donde lo vinculan a él y a su esposa, de tener presuntos nexos con el cartel de los soles. Asegura que el senador Alejandro Carlos Chacón estaría detrás de estas acusaciones. pic.twitter.com/ux7NS78y3Z — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 4, 2025

“Hoy quiero contarles que hace poco el periodista Daniel Coronel leyó en su columna, una entrevista que le hicieron al sicario de Jaime Vázquez, en la cual nombraba al alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo y al gobernador del Norte de Santander. Yo quiero decirles algo, el abogado que va y busca al sicario es un abogado de la Defensoría del Pueblo, que trabaja para la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, que hoy está en cabeza del señor Pepe Ruiz y es cuota política de Alejandro Carlos Chacón y es algo totalmente demostrable”, agregó Acevedo.

Continúa en el video, de un poco más de tres minutos, indicando que “en estos días, José Gregorio Botello colocó una denuncia supuestamente en los Estados Unidos porque Jorge Acevedo hace parte del cartel de los soles, es una narrativa que vienen trayendo y este señor Alejandro Carlos Chacón en estos días en el Congreso de la República dijo es que el cartel de los soles se quiere tomar el Norte de Santander. Quiero contarles algo, la señora Yirley Vargas decidió aspirar al senado de la República y lo hace por el partido Liberal y desde que esa decisión la tomó ella, usted señor Alejandro Carlos Chacón no ha parado de hostigar, no ha parado de mandar mensajes, no ha parado de perseguir y quiero hacerlo público. No es mi culpa que ustedes hayan perdido la alcaldía conmigo, yo la gané en las urnas”.

Fue más allá indicando que “hoy usted, con su desespero quiere hacer lo mismo que ha hecho con otras personas, hostigar y amenazar con la Fiscalía, hostigar y amenazar con los medios judiciales. A mí no me va a amedrantar señor Chacón, a mí usted no me viene a hacer montajes, yo tengo como defenderme jurídicamente, yo tengo mis abogados hoy trabajando en eso, pero la ciudadanía debe saber que la persona agazapada que está detrás de estos medios de comunicación y de esta narrativa es el senador Alejandro Carlos Chacón, que en vez de buscar recursos para el departamento, que en vez de traer plata para la ciudad de Cúcuta, se dedica a hacer estas artimañas rastreras, porque usted no ha traído un solo peso a la ciudad de Cúcuta, o pregúntenle al alcalde anterior Jairo Yáñez, o pregúntenle al gobernador dónde están los recursos que ha gestionado el señor Alejandro Carlos Chacón. Sea decente para dar las peleas, no juegue con la libertad de las personas”.

De momento y a pesar del fuerte señalamiento, el senador Alejandro Carlos Chacón no se ha pronunciado al respecto.