Análisis: ¿Cuál es el impacto digital de la campaña de Abelardo de la Espriella?

El analista político Heiner Bertel habló en W Sin Carreta sobre el multitudinario evento político protagonizado por el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 3 de noviembre.

Sobre la magnitud de este evento, Bertel aseguró que fue una “buena puesta en escena” que cumplió el objetivo de poner a las personas a hablar de Abelardo de la Espriella.

“Al final, hay que evaluar si esta puesta en escena se mantiene en el tiempo: ¿le sirve para llegar a las elecciones?”, aseguró, agregando que, de todas formas, hay que tener en cuenta que “las elecciones aún están muy lejos”.

“En esta etapa, las estrategias deben tener algo muy importante: una capacidad de alcance, es decir, a cuántas personas se les puede llegar hoy con un mensaje. Luego, el segundo objetivo, es con qué les voy a llegar, por ejemplo el símbolo del tigre”, indicó.

Así, el analista aseguró que, por ahora, se busca mostrar con qué atributos está jugando De la Espriella en la contienda política, antes de empezar a mostrar propuestas para sus potenciales electores.

¿Cómo fue el evento de Abelardo de la Espriella en Bogotá?

El evento al que acudieron seguidores del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, el cual es tradicionalmente utilizado para conciertos y tiene capacidad para un poco más de 14.000 personas.

De la Espriella señaló en su discurso que este evento marcó el inicio de su campaña política, donde confía en poder derrotar al petrismo y llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de 2026: “Este es solo el comienzo. Colombia va a escuchar nuestro rugido en cada rincón del país”.

Además, advirtió que el país “merece liderazgo y no demagogia” como, según considera, es el Gobierno de Gustavo Petro.

“No confundiré el olvido con la justicia, el olvido es impunidad y la impunidad es uno de nuestros peores males. Yo haré justicia y lo haré con la espada de la ley y el escudo de la constitución”, dijo.

