Bavaria marca tendencia con sus cervezas cero alcohol y saborizadas: así evoluciona su portafolio

Colombia

De acuerdo con datos de Innova Marketing Insights, el interés del público por bebidas con baja graduación alcohólica ha crecido de forma sostenida en América Latina. Además, en los últimos años, algo ha cambiado en los bares, conciertos, estadios y hasta en las reuniones familiares; pues, cada vez hay más personas que levantan un vaso distinto: una cerveza cero alcohol, una con sabor afrutado o una opción más ligera.

Estas opciones, más que ser una moda o reemplazar a la cerveza tradicional, llegan como un complemento, por lo que, frente a esta realidad, Bavaria impulsa un portafolio que va más allá del producto, ya que propone una nueva manera de vivir la categoría, con más opciones, más equilibrio y más ocasiones de consumo.

En ese sentido, marcas como Águila 0,0 y Corona Cero responden a quienes buscan alternativas sin alcohol, así como Cola & Pola, junto a Redd’s y Redd’s Rosé, conquistan a quienes prefieren opciones más dulces y refrescantes. Por otro lado, Águila Light y Costeña Bacana conectan con las nuevas generaciones que buscan cervezas más ligeras y con menor grado de alcohol.

Asimismo, con 136 años de historia en Colombia, Bavaria ha sido parte de la mesa, de la fiesta y del brindis de millones de personas, por lo que ahora se están consolidando nuevos formatos como palancas clave para conectar con esos consumidores que ven en la cerveza una bebida versátil, moderna y hecha a su medida.

Al respecto, se pronunció Sergio Rincón, presidente de Bavaria: “La cerveza, en esencia, es la bebida ideal para la moderación. Además, es un lenguaje común que une generaciones, regiones y pasiones como el fútbol o la cultura. En Bavaria seguiremos innovando para que cada brindis tenga más sentido y para que el crecimiento de nuestra industria sea también el crecimiento de Colombia”, afirmó.

“#MejorConCerveza”: la campaña de Bavaria que promueve la moderación

A través de su campaña “#MejorConCerveza”, la cervecera está invitando a los colombianos a consumir esta bebida como sinónimo de disfrute responsable. Su baja graduación alcohólica y sus diversos formatos, la convierten en una opción ideal para acompañar momentos de socialización y moderación en un sin número de ocasiones.

Además, en el contexto de Colombia que registra un consumo per cápita de 57 litros anuales, el país aún se encuentra por debajo de otros mercados de la región, donde países como Brasil y México registran niveles superiores a 77 litros, por lo que este contexto abre espacio para innovar, diversificar y atraer a nuevas generaciones que buscan experiencias más balanceadas sin renunciar al sabor.