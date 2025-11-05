Reintegrados más de noventa ejemplares de fauna silvestre a su hábitat natural en el Magdalena

Magdalena

En el departamento se llevó a cabo una jornada de liberación de más de 90 ejemplares, los cuales fueron devueltos a su entorno natural tras un riguroso proceso de valoración, recuperación y rehabilitación liderado por el equipo técnico y veterinario de Corpamag.

Entre los animales liberados se encuentran cuarenta morrocoys, doce babillas, doce boas constrictoras, ocho monos cabeciblancos, cuatro periquitos mangueros, además de ejemplares de pollo azul, tortolita, turpial amarillo, cotorra carasucia, kinkajú, arenillas, cazadoras y falsas corales blancas, entre otras especies.

Las especies reintroducidas fueron ubicadas en ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical y los ecosistemas dulceacuícolas del Magdalena, donde cumplen roles vitales para la estabilidad ambiental, tales como la regulación de plagas, la regeneración natural de la vegetación y la protección de los cuerpos de agua frente a la sedimentación.