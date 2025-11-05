Senado condecoró con orden de caballero al cantante Johnny Rivera

Este martes, 4 de noviembre, la plenaria del Senado condecoró al cantante John Jairo Rivera Valencia, más conocido como Johnny Rivera, con la orden del Congreso en el grado de Caballero. Esto, en reconocimiento a su trayectoria musical.

La iniciativa fue promovida por el senador liberal Juan Pablo Gallo, quien aseguró que Rivera “no solo ha impulsado la música popular, que antes se veía como música de cantinas, sino que ha logrado llevarla a todas partes, dentro y fuera del país. Además, realiza una gran labor social y es una persona absolutamente sencilla”, dijo.

Ante la sesión plenaria, Gallo aseguró: “Jhonny, usted es el mejor ejemplo de que la humildad es la base del éxito duradero. Usted nunca se ha olvidado de dónde viene, su música, que hace vibrar a millones de colombianos, tiene la honestidad y la sencillez de un hombre que se hizo a pulso”.

Rivera también intervino en la plenaria y aseguró: “Hace unos años la música popular era la música de cantina, la música de estratos bajos, y hoy estar visitando sitios tan importantes como este me enorgullece muchísimo. Pensar que vine muchas veces a tomarme fotos con las palomas y hoy estoy aquí recibiendo este reconocimiento es algo que me llena el alma”.

Ahora, en la justificación de la condecoración dice que Rivera “se caracteriza por su espíritu humanista, gracias a sus múltiples obras sociales que incluyen ayuda a las personas más necesitadas, campañas en favor de comunidades vulnerables y activismo social desde varios frentes y en distintas ciudades del país”.

