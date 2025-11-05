¿Ser papá también duele? Habló Sebastián Blanco, creador de contenido sobre paternidad consciente

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sebastián Blanco tuvo un reto que todos los hombres tienen en común cuando nace su primer hijo pero que no todos expresan en voz alta. Su esposa sufrió depresión post-parto y el tuvo un cuadro de ansiedad y tristeza profunda.

Todo eso sucedió en el pleno aislamiento que la pandemia causó, y aun así, asumió los cuidados de su casa, su esposa y su bebé, cosa que lo hizo cambiar y cuestionar las reglas de roles que el había conocido durante toda su vida.

Esto lo llevó a crear ‘El papá de Eli’, un canal que le permite mostrar el lado emocional de ser padre. Esta experiencia le permitió hablar sin reparos sobre la salud mental, la crianza y los duelos ligados a la gestación.

Tras perder 2 embarazos, su camino en la terapia y en la comunicación con su esposa le ayudó a sanar, y cree que su mayor aprendizaje es reconocer sus errores y mostrarle a su hija que también puede ser vulnerable. “No te hace menos llorar, pedir ayuda o decir que te duele”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

