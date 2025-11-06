Autoridades buscan a un hombre que golpeó a un perro hasta causarle la muerte en Antioquia

En Sonsón, Antioquia, se adelantan los operativos de búsqueda del hombre que habría causado la muerte a un perro tras propinarle varios golpes con un palo, en un hecho que quedó registrado en un video.

La escena, que se viralizó en las últimas horas, ha generado indignación a tal punto que la senadora Andrea Padilla pidió justicia en este caso. En su cuenta de Instagram, la parlamentaria señaló que el hombre que tortura al animal se llama Fernando Alonso Oviedo.

Algunas versiones de usuarios que aseguran ser vecinos del sector en el que ocurrió el crimen indican que el ataque desmedido se produjo luego de que el perro le robara un pedazo de carne a su agresor.

Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón, aseguró que avanzan las investigaciones para determinar la fecha en la que fue grabado el video y el lugar exacto, pues aunque el responsable reside en esta localidad, hay versiones que sostienen que el caso ocurrió en Abejorral.