Capturada alias ‘La Mona’, integrante de las disidencias en el Caquetá

Captura de alias ‘La Mona’, cabecilla principal de la red de apoyo a la estructura Rodrigo Cadete. Foto: Suministrada

El Ejército capturó a alias ‘La Mona’, cabecilla principal de la red de apoyo a la estructura Rodrigo Cadete, del Bloque Jorge Suárez Briceño, en Florencia, Caquetá.

Alias ‘La Mona’ contaba con orden de captura por el delito de secuestro extorsivo. Su trayectoria delictiva se remonta al año 2017, cuando se desempeñó como cabecilla de la comisión financiera y logística del grupo armado organizado residual Estructura 62, con injerencia en los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chairá, Milán y La Montañita, en el departamento del Caquetá.

Actualmente, ejercía como cabecilla financiera y logística de la Estructura Rodrigo Cadete, encargándose de extorsionar a comerciantes y ganaderos. Además, sería responsable de realizar inteligencia delictiva y ejecutar acciones criminales en los departamentos de Caquetá, Meta, Tolima y Huila.