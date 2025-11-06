Concejo de Cali frena elección del nuevo contralor tras advertencia de la Procuraduría

Cali

El Concejo de Cali suspendió el proceso para elegir al contralor distrital que estará en el cargo entre 2026 y 2029, luego de que la Procuraduría advirtiera posibles vicios en la convocatoria y solicitara frenar la elección hasta corregirlos.

El requerimiento del ente de control surgió tras una denuncia ciudadana sobre el desarrollo del proceso, lo que llevó a abrir una actuación preventiva y pedir la revisión de la documentación.

Aunque la Procuraduría solo pidió suspender la elección hasta corregir las fallas detectadas, el Concejo anunció su intención de retrotraer el proceso, lo que implicaría iniciar una nueva convocatoria.

En la resolución, la corporación informó además que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entidad encargada de acompañar el proceso, continuará al frente de las labores técnicas y administrativas mientras se aplican los ajustes solicitados.

El proceso para elegir al nuevo contralor de Cali ha estado rodeado de polémica por el supuesto interés de la Alcaldía en que el cargo fuera ocupado por Juan Carlos Dorado, uno de los aspirantes, al parecer, cercanos al alcalde Alejandro Eder. Sin embargo, el candidato no obtuvo el puntaje requerido en las pruebas de conocimiento, ni logró el respaldo del Concejo.