Convocarán reunión por alerta de presencia de grupos criminales transnacionales en el Atlántico

Barranquilla

La Gobernación del Atlántico convocará una reunión tras las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos criminales trasnacionales en el territorio.

La información se conoció después de una visita de la defensora Iris Marín a Barranquilla, en la que recordó las Alertas Tempranas vigentes en el departamento, relacionadas con estructuras delincuenciales.

Entre las organizaciones extranjeras que tendrían injerencia en el Atlántico, Marín mencionó al Cartel de Sinaloa, al Cartel de los Balcanes y al Tren de Aragua.

Además de manifestar su preocupación, las autoridades regionales confirmaron que, será inteligencia militar la encargada de evaluar la información para coordinar acciones interinstitucionales en el departamento.

Adicionalmente, anunciaron que, se investigará el alcance del accionar de los grupos en el atlántico.