Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 6 de noviembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la situación actual en el equipo Deportivo Pereira.
01:36:14
Escuche el audio completo a continuación:
