Javier Milei rechazó peticiones para que el peso flote libremente

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha rechazado las peticiones de los inversores para que el peso flote libremente tras su reciente victoria en los comicios legislativos de medio término, informa este jueves el ‘Financial Times’ (FT).

Tras su victoria en los comicios, Milei prometió en una entrevista con el FT publicada hoy acelerar sus reformas de libre mercado y profundizar su alianza con el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyo país ha anunciado una línea de crédito de 20.000 millones de dólares.

“Tenemos que asegurarnos… de que podamos acabar con las ideas socialistas que han arruinado este país durante 100 años. Tenemos un programa y vamos a seguir adelante con él”, declaró Milei sobre la moneda.

Los bancos de inversión, indica el diario económico, argumentaron que Milei debería aprovechar el renovado optimismo del mercado tras las elecciones para liberalizar el tipo de cambio y reconstruir las reservas después de que el régimen actual fuera atacado en octubre.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que haría lo que fuera necesario para rescatar a un aliado estratégico clave. EE.UU. anunció una línea de crédito de 20.000 millones de dólares para Argentina.

“El Tesoro de Estados Unidos intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio”, dijo Milei, refiriéndose a la descripción que hizo Bessent de que el peso en octubre estaba “infravalorado”, algo que difería de la opinión de economistas locales, que sostenían que estaba sobrevalorado.

“¿Qué cree usted que vale más?”, preguntó Milei. “¿El criterio de un experto que ha tenido mucho éxito y cuenta con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, como el Sr. Bessent... o el de un grupo de tontos locales?”, afirmó el presidente argentino al FT.

Milei consideró que no tiene previsto modificar el diseño de las bandas, cuyos límites superior e inferior se expanden un 1 % mensual, y señaló que, a ese ritmo, serán “mucho más amplias” en dos años.

“Las bandas están diseñadas para que se abran con el tiempo, y llegará el momento en que dejen de ser relevantes”, declaró.

Milei argumentó que un aumento en la demanda de dinero en los próximos meses, conforme se disipe la incertidumbre electoral y la economía se reactive, facilitaría a las autoridades la compra de dólares para las reservas del banco central.

