EE.UU. lanzó advertencia a Gobierno Petro por posibilidad de diálogo con Tren de Aragua

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a W Radio que cualquier consideración de negociación es absurda.

Banderas de Estados Unidos y Colombia // Donald Trump // Gustavo Petro // Getty Images

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos le confirmó a la W Radio en la noche de este miércoles, 5 de noviembre, que no están de acuerdo con la posibilidad de que se establezca diálogo o que se le da espacio a “conversaciones de paz” con el Tren de Aragua en Colombia.

El alto funcionario respondió directamente a Juan Esteban Silva, corresponsal de W Radio en Washington también, recordando que las políticas de lucha contra las drogas del presidente colombiano Gustavo Petro son “desastrosas e ineficaces”.

El funcionario recordó que “la Administración Trump designó al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera debido a sus nefastas actividades en la región”.

“Cualquier consideración de negociaciones para apaciguar a estos matones, que han causado estragos en Colombia, es absurda”, dijo el alto funcionario, subrayando que los intentos de diálogo con este grupo criminal no son viables.

  • “Esto es una prueba más de que las políticas de lucha contra las drogas del presidente Petro son tanto desastrosas como ineficaces. La administración Trump designó al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera debido a sus nefastas actividades en toda nuestra región. Cualquier consideración de negociaciones para apaciguar a estos matones, que han causado estragos en Colombia, es absurda”.

