EE.UU. lanzó advertencia a Gobierno Petro por posibilidad de diálogo con Tren de Aragua

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos le confirmó a la W Radio en la noche de este miércoles, 5 de noviembre, que no están de acuerdo con la posibilidad de que se establezca diálogo o que se le da espacio a “conversaciones de paz” con el Tren de Aragua en Colombia.

El alto funcionario respondió directamente a Juan Esteban Silva, corresponsal de W Radio en Washington también, recordando que las políticas de lucha contra las drogas del presidente colombiano Gustavo Petro son “desastrosas e ineficaces”.

El funcionario recordó que “la Administración Trump designó al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera debido a sus nefastas actividades en la región”.

“Cualquier consideración de negociaciones para apaciguar a estos matones, que han causado estragos en Colombia, es absurda”, dijo el alto funcionario, subrayando que los intentos de diálogo con este grupo criminal no son viables.

