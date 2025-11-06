La Defensoría del Pueblo rechaza señalamientos del alcalde de Cúcuta

Cúcuta

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo rechazó el reciente pronunciamiento del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, donde según el Ministerio Público, señaló a la entidad de favorecer a una persona procesada por el homicidio de Jaime Vásquez en abril de 2024.

En el escrito de cuatro párrafos, la Defensoría recuerda quien era Jaime Vásquez y cómo se presentó el hecho de sangre que acabó con su vida.

Más información Abogado interpone querella penal contra el alcalde de Cúcuta

“Jaime Vásquez era una persona destacada en la región por sus intervenciones públicas y a través de redes sociales sobre asuntos de interés público en el departamento de Norte de Santander. Su asesinato fue una agresión en contra del ejercicio de la libertad de expresión e información en la región y en el país, que debe ser judicializada, sancionada y reparada debidamente”.

Agrega que, como Ministerio Público, brindaron los servicios de defensa pública a uno de los presuntos implicados en este homicidio. “La Defensoría del Pueblo brindó el servicio de defensa pública que es un derecho de todas las personas que se encuentran acusadas de un delito y no tienen recursos para sufragar los costos de la representación judicial. Este es un servicio público obligatorio para la Defensoría del Pueblo y las defensoras y defensores públicos cumplen una labor fundamental en la garantía del acceso a la justicia para todas las personas”.

Más información Alcalde de Cúcuta señala al senador Alejandro Chacón de persecución política

En ese sentido, “cualquier afirmación o señalamiento que vincule a la Defensoría en este tema carece de sustento. Esta entidad reafirma que no interviene en disputas políticas, ni controversias administrativas que involucren a servidoras y servidores públicos. Nuestro trabajo se guía por los principios de neutralidad, autonomía e independencia, criterios esenciales para la defensa de los derechos humanos”.

Es de resaltar que, por este mismo video, el abogado Cristian Leal interpuso una querella penal ante la Fiscalía en contra del alcalde de Cúcuta Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por su presunta responsabilidad penal en el delito de calumnia con circunstancias especiales de graduación de la pena.