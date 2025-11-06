María Liévano, la psicóloga que lidera Save the Children y lucha por los derechos de la niñez

María Mercedes Liévano pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar de su historia en el mundo del trabajo social y cómo llegó allí, ella nació en Perú y su familia es colombiana, por lo que comenzó a estudiar en el país cafetero psicología en la Universidad Javeriana.

Tras un tiempo, la mujer descubrió que su pasión y vocación estaba más en la transformación social, cosa que la llevó a organizar y ampliar su carrera hacia la niñez y la inclusión, trabajando con organizaciones de varios tipos, algunas internacionales y otras cómo el ICBF.

En estas instituciones ha tenido el papel de liderar estrategias de protección como la prevención del abuso infantil, acompañamiento social y psicológico y otro tipo de proyectos enfocados en ayudar a las comunidades que la violencia y la pobreza han afectado.

Hoy, Liévano es la directora ejecutiva de la organización mundial Save The Children en Colombia, con el objetivo central de garantizar todos los derechos a los niños en condición de vulnerabilidad, incluidos los problemas que muchos de ellos viven en colombia, como la pobreza, el abuso, la desigualdad o la violencia. “Sería mentira decir que no me afecta, pero desde esa angustia nade la fortaleza para seguir”, concluyó.

