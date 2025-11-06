Más de 3.800 uniformados garantizarán la seguridad en Santa Marta durante la IV Cumbre CELAC–UE

Santa Marta

La ciudad continúa preparándose para este evento internacional que reunirá a 12 jefes de estado 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, además de miles de asistentes nacionales e internacionales. En materia de seguridad, se desplegarán más de 3.800 uniformados de la Policía Nacional, Armada, Ejército y Fuerza Aeroespacial, con el fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y visitantes. Adicionalmente, 42 gestores de convivencia estarán presentes para atender cualquier eventualidad y mantener el orden durante las actividades.

“Santa Marta está preparada para recibir a los jefes de Estado de la Unión Europea y a todos los asistentes. Junto con el Gobierno nacional hemos trabajado de manera articulada para asegurar el óptimo funcionamiento en todos los frentes: operatividad aeroportuaria, sistema de salud, movilidad, seguridad, capacidad hotelera, red vial y servicios públicos”, destacó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello.

Por su parte, Camilo George, secretario de Gobierno distrital, aseguró que: “Nuestra ciudad está preparada para brillar, para mostrar su cultura, su historia y su hospitalidad”, afirmó.

Coordinación:

La coordinación de esta operación estará distribuida entre las distintas secretarías del Distrito:

* Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico, lidera la operatividad aeroportuaria, en coordinación con 18 entidades más.

* Sarita Vives, alta Consejera para la Sierra Nevada, coordina las actividades en El Rodadero.

* Patricia Caicedo, secretaria de Planeación, está a cargo de la coordinación general en el Centro Histórico, incluyendo el Camellón Rodrigo de Bastidas, Parque Bolívar, Parque de los Novios y Teatro Santa Marta.

Cierres viales:

Habrá cierres viales temporales en sectores aledaños a la terminal de transportes y otras vías principales, así como en zonas donde se desarrollarán actos culturales y protocolares. Estas medidas buscan facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante los días de la cumbre.