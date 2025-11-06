Neil Redding en el Efecto Xposible 2025: “El futuro no se predice, se construye”

Con la participación de Neil Redding, Colsubsidio reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo empresarial.

Colombia

El próximo 13 de noviembre, a las 6:30 p.m., Colsubsidio realizará en El Cubo una nueva edición del Efecto Xposible 2025, el reconocimiento que celebra a las empresas que hacen de la sostenibilidad su motor de crecimiento.

Este año, el evento contará con la participación de un invitado internacional de primer nivel: Neil Redding, reconocido “near futurist” y arquitecto de la innovación, quien ha dedicado más de 30 años a guiar marcas globales en la construcción de futuros posibles, sostenibles y humanos.

Un visionario que conecta tecnología, propósito e innovación

Neil Redding es fundador y CEO de Redding Futures, consultora boutique desde la cual ha acompañado a organizaciones como Apple, Nike, Visa y Verizon en sus procesos de transformación digital, sostenibilidad e innovación aplicada.

Su trayectoria abarca la convergencia entre lo digital y lo físico, integrando tecnologías como inteligencia artificial, realidad aumentada y computación espacial para crear ecosistemas empresariales adaptativos.

Además de su labor como estratega, Redding ha sido conferencista en eventos globales, como SXSW, AWE, Building the Future y Dubai Future Forum, donde ha compartido su visión sobre cómo las organizaciones pueden conectar lo que es posible con lo que es práctico.

Su enfoque parte del concepto de “ecosistemas convergentes”, una forma de entender la empresa como un organismo vivo y flexible, capaz de evolucionar frente a los desafíos de un mundo acelerado.

Un mensaje inspirador para los líderes del futuro

Durante su participación en el Efecto Xposible 2025, Neil Redding compartirá ideas clave de su próximo libro ‘The Ecosystem Paradigm’, en el que profundiza sobre cómo las compañías pueden transformarse en ecosistemas interconectados y resilientes.

A través de su estilo inspirador y su capacidad para traducir la tecnología en valor real, Redding invita a los líderes a pasar de la predicción del futuro a su construcción consciente, por lo que temas como el liderazgo en la era de la IA, la disrupción y resiliencia empresarial, y la simbiosis entre humanos y tecnología, serán parte de su presentación.

Efecto Xposible 2025: un movimiento que transforma

El Efecto Xposible se ha consolidado como un espacio que reconoce y conecta a las empresas colombianas que impulsan prácticas sostenibles, sociales y responsables. Más que un premio, es una invitación a repensar los modelos de negocio para construir juntos un futuro posible.

Con la participación de Neil Redding, Colsubsidio reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo empresarial, inspirando a las compañías del país a actuar con propósito. Tenga en cuenta que el evento se llevará a cabo el día 13 de noviembre a las 6:30 p.m., desde El Cubo de Colsubsidio.