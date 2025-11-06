“No se puede hablar de genialidad en un acto terrorista”: Consejo de Estado sobre toma del Palacio

En el marco del foro realizado por el Consejo de Estado sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, el presidente de ese alto tribunal, Luis Alberto Álvarez, rechazó que se trate de hablar de “genialidad” en los hechos de la toma de la máxima sede de la justicia en 1985, perpetrada por el M-19.

Lea más: Magistrado Ibáñez alertó que se ha querido “deformar” la verdad del Palacio de Justicia

Esto, luego de que se hicieran virales unas declaraciones pasadas que entregó el hoy presidente Gustavo Petro a Caracol Televisión, en donde habló de “genios” detrás del operativo del M-19 para controlar el palacio, como el exjefe guerrillero Luis Otero.

Le puede interesar Petro dice que peritaje no halló balas del M-19 en cuerpos de magistrados del Palacio de Justicia

“No podemos aceptar que en medio de la tragedia y una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista” afirmó el magistrado Luis Alberto Álvarez.

Lea también: Holocausto del Palacio: presidente de la Corte Suprema pide al Gobierno “un momento de reflexión”

En su discurso, el magistrado Álvarez, recordó que lo ocurrido en la toma y la posterior retoma del Palacio de Justicia a manos de la Fuerza Pública se trató de una “barbarie” que buscó asolar los cimientos de la justicia colombiana y además sacudir los fundamentos de la ley, en momentos en que se definía el futuro de la extradición a Estados Unidos.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Adicionalmente, el magistrado Luis Alberto Álvarez resaltó que aún continúan abiertas muchas heridas de las víctimas en relación con el número abundante de muertos, enfatizando en la forma en que fueron asesinados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, con la “más grande frialdad”.