Por obras del metro habrá cierres en el Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

Bogotá

Para continuar con los avances de las obras del metro, habrá cierres en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal el próximo fin de semana 15 de noviembre, a partir de las diez de la noche, hasta las cinco de la madrugada del lunes festivo 17 de noviembre.

Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.

“La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno”.

Novedades operacionales de TransMilenio

También se tendrá las siguientes novedades operacionales temporales así: