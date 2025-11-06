Por obras del metro habrá cierres en el Portal Américas y estación Biblioteca Tintal
A partir de las 10:00 p.m. del sábado 15 de noviembre, dejará de prestar servicio de manera temporal el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal.
Para continuar con los avances de las obras del metro, habrá cierres en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal el próximo fin de semana 15 de noviembre, a partir de las diez de la noche, hasta las cinco de la madrugada del lunes festivo 17 de noviembre.
Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.
“La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno”.
Novedades operacionales de TransMilenio
También se tendrá las siguientes novedades operacionales temporales así:
- Las rutas E32, A60 y RF 5 Calle 22 funcionarán desde Transversal 86.
- No operarán en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal, y la ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad, traslada su operación al Portal Sur el fin de semana del sábado 15 al lunes 17 de noviembre.
