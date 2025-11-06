SIC prorroga acuerdo de fijar precio mínimo del arroz hasta enero de 2026, pactado tras paro

La W conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio prorrogó hasta el 31 de enero de 2026 el acuerdo de fijar un precio mínimo al arroz, es decir, de libertad regulada, que se estableció tras el paro de los productores en julio de este año.

Cabe recordar que desde agosto de 2025, el Gobierno estableció una libertad regulada en los precios del arroz, lo que significa que se reconocen los costos de producción del arroz paddy verde mediante la definición de un precio mínimo de adquisición por zona y calidad.

Según la entidad, el acuerdo ha funcionado pues “los productores de arroz paddy verde han recuperado su liquidez”.

Asimismo, señaló que se debe prorrogar pues no se habían terminado de evacuar los inventarios de arroz paddy seco, “por lo que las Intervinientes consideran que mantener la estabilidad en los precios mientras se normaliza la situaciónde oferta de este bien es necesario para garantizar la estabilidad de la cadena”.

La segunda circunstancia por la cual prorrogan el acuerdo es que “en los meses de octubre a diciembre de 2025 se desarrollará la cosecha de los departamentos de Tolima, Huila, Santander y Norte de Santander, la cual corresponde con un área de aproximadamente 70.622 hectáreas y 429.444 toneladas de arroz paddy verde. Debido a esto, en su criterio, es necesario que se garantice a los productores condiciones mínimas de comercialización de su producto para la cosecha que se avecina y se logre asi una estabilización de la cadena productiva”.