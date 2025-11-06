Testimonio de Agmeth Escaf y datos familiares de Santander Lopesierra, a juicio contra Nicolás Petro

En medio de la audiencia que se lleva a cabo en el Centro de Servicios judiciales de Barranquilla, el juez Hugo Carbonó admitió las declaraciones del congresista Agmeth Escaf en el juicio contra Nicolás Petro, así como las del cantante vallenato Julio Rojas, mismas que fueron solicitadas por la Fiscalía para probar una presunta entrega de dineros y adquisición de bienes ilícitos.

En su intervención, el juez también decidió admitir los registros financieros de miembros de la familia de Samuel Santander Lopesierra, así como de la familia de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y de cercanos a Nicolás Petro.

Previamente, el ente investigador había solicitado que se decretaran dichas pruebas para el juicio, con el objetivo de determinar la supuesta intervención de terceros en operaciones financieras de Nicolás Petro.

En ese sentido, se incluyeron registros del RUES, RUT, IGAC, INPEC, SIGEP, ADRES, FOSYGA, SIMIT Y SISBÉN de los antes mencionados.

“El señor Diego Alfonso Hilsaca Acosta, Cristian Alfonso Hilsaca, Mónica Patricia Lopesierra Rosado, David Camilo Burgos, Germán Londoño Murillo, Máximo José Noriega Rodríguez, Samuel Santander Lopesierra, Alfonso Del Cristo Hilsaca, Mónica De los Remedios Lopesierra Rosado”, señaló el juez.

Adicionalmente, fueron admitidos los registros bancarios, de vehículos y compras de vuelos de Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, entre 2022 y 2023.

Sobre estos últimos, el Juzgado explicó que, según la Fiscalía, se encuentran enlazados con supuestas reuniones y entregas de dineros en Barranquilla y Bogotá.

La audiencia continuará este viernes 7 de noviembre desde las 8:30 de la mañana.