Torreón de Varsovia Club Residencial lanza su Torre 11: vivir como en vacaciones, todo el año

Colombia

PPM Inversiones presenta oficialmente la Torre 11, una torre que ofrece apartamentos de 49 m², distribuidos estratégicamente en tres habitaciones, dos baños, cocina, sala comedor y zona de ropas, con la posibilidad de separar desde $1.000.000 de pesos, además de un plan de pagos a 36 meses que facilita la inversión.

Ubicado en el corazón de Varsovia —una de las zonas de mayor valorización de la ciudad—, este club residencial redefine el concepto de hogar con más de 40 zonas sociales, entre ellas piscinas, bolera, gimnasio, spa, sala de cine y espacios de bienestar que invitan a disfrutar la vida como si cada día fuera una escapada de descanso.

El lanzamiento se vivirá con el espíritu que caracteriza al proyecto: energía, bienestar y comunidad. Por eso, el próximo 16 de noviembre, Torreón de Varsovia Club Residencial celebrará la carrera “Ibagué Florece”, un evento gratuito para toda la familia que busca exaltar el crecimiento, la innovación y el desarrollo de la ciudad, mientras invita a descubrir un nuevo estilo de vida.

Torreón de Varsovia Club Residencial no solo ofrece viviendas; ofrece una experiencia. Vivir aquí es sentirse de vacaciones todo el año, muy cerca de todo, y con la seguridad de invertir en el futuro de una ciudad que crece y florece con fuerza.