Tres mineros fueron asesinados en San Pablo, sur de Bolívar

De acuerdo con información entregada por el secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio, el hecho se registró en una mina de oro ubicada en la vereda El Jardín, zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, hasta donde habrían llegado hombres del ELN para perpetrar el ataque.

Le puede interesar Embargo a Ecopetrol afectaría a Cartagena en más de 100 mil millones de pesos, advirtió Dumek Turbay

“Este año ya ha habido 2 incursiones en ese mismo sitio por parte del ELN. En ambas hubo muertos y la quema de la maquinaria ”, indicó el funcionario.

Las tres víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano, y el hecho también dejó maquinaria destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe mencionar que el municipio de San Pablo está incluido en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por el alto riesgo humanitario derivado de la disputa entre los grupos armados por el control de la minería en la Serranía de San Lucas.