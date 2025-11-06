Regiones

Tres mineros fueron asesinados en San Pablo, sur de Bolívar

Debido a la situación de orden público en la zona, se han realizado en los últimos días dos consejos de seguridad.

Balas imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Balas imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Olena Domanytska

De acuerdo con información entregada por el secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio, el hecho se registró en una mina de oro ubicada en la vereda El Jardín, zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, hasta donde habrían llegado hombres del ELN para perpetrar el ataque.

“Este año ya ha habido 2 incursiones en ese mismo sitio por parte del ELN. En ambas hubo muertos y la quema de la maquinaria”, indicó el funcionario.

Las tres víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano, y el hecho también dejó maquinaria destruida y provocó el desplazamiento de la comunidad.

Cabe mencionar que el municipio de San Pablo está incluido en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por el alto riesgo humanitario derivado de la disputa entre los grupos armados por el control de la minería en la Serranía de San Lucas.

