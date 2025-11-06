Embargo a Ecopetrol afectaría a Cartagena en más de 100 mil millones de pesos, advirtió Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, alertó sobre las afectaciones que tendría la capital de Bolívar frente a un eventual embargo a Ecopetrol por parte de la DIAN debido a las obligaciones tributarias que dicha empresa mantiene con la ciudad. El mandatario hizo un llamado a la sensatez.

“Pensaría que con tantos temas que manejamos día a día, debe ser una discusión interna, que debe planearse una solución entre ellos, de no llegar a medidas extremas como llegar al embargo. Recursos, esperamos que haya sensatez y que haya una solución rápida, porque en el caso de Cartagena de Indias, una afectación superior a los 100 mil millones de pesos, si esto se llegara a dar, porque Ecopetrol tiene unas obligaciones de impuestos con la ciudad de Cartagena,” indicó el mandatario.

El mandatario hizo un llamado a las entidades involucradas y aseguró que el Estado no puede terminar enfrentándose a sí mismo.

“Mi llamado desde Cartagena es, por favor, hay fórmulas, hay métodos y protocolos para que esto pueda solucionarse y el mismo Estado no puede enfrentarse de esa manera,” sostuvo el alcalde.

Finalmente, aseguró que los impuestos que hoy paga a la ciudad Ecopetrol son necesarios para el desarrollo y la realización de proyectos en la ciudad.