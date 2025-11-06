Reficar interpuso tutela por posible embargo de la Dian por $1,3 billones

La Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, interpuso una acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) al considerar que la actuación de un “inminente embargo” de sus cuentas corrientes vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la protección del trabajo de los empleados y contratistas.

En la acción, presentada por el apoderado de Reficar, Alejandro Linares, se advierte que existe un “riesgo inminente de que la Refinería se vea en la obligación de cesar por completo sus operaciones en tan solo siete (7) a once (11) días calendario, poniendo en grave peligro el suministro de combustibles y la soberanía energética nacional”.

También señaló que, tras el análisis efectuado, la Dian estaría vulnerando los derechos fundamentales de la Refinería, pues advierte que la Constitución establece que solo el Congreso de la República tiene la facultad de crear contribuciones fiscales y parafiscales, por lo cual esta facultad no es del resorte de la Dian.

Por otra parte, argumenta que la Dian cambia “a su parecer” el estatuto tributario y se construye una teoría jurídica “abusiva” para exigir el pago del IVA “aun cuando este no se ha causado por la ausencia de su base gravable, violando el principio de legalidad tributaria y, con ello, el derecho al debido proceso de mi representada”.

Le puede interesar: Índice de la Bolsa de Valores de Colombia toca nuevo máximo histórico

También aseguró que los importadores están sujetos a un trato diferencial con una tarifa del 5% del IVA y no del 19%.

En la acción de tutela también se indica que esta acción de la Dian pondría en riesgo más de 4.600 trabajadores de Reficar cuya fuente de empleo es la operación diaria de la Refinería.

Por lo anterior, Reficar pidió al juzgado que suspenda los efectos de la Resolución 12812 de 2025 de la Dian, la cual fue notificada a la Refinería el pasado 4 de noviembre, mientras se profiere una decisión de fondo de la tutela interpuesta.

Escuche W Radio en vivo: