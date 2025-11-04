Índice de la Bolsa de Valores de Colombia toca nuevo máximo histórico

El índice MSCI Colcap, que mide el comportamiento de las principales acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en este momento está superando por primera vez los 2.000 puntos, rompiendo un nuevo máximo histórico.

Esta cifra la catapulta como el de mayor crecimiento en América Latina en lo corrido del año.

Incluso, la Bolsa de Valores del país destacó este buen comportamiento de las acciones.

En un comunicado publicado días atrás, la BVC destacó: “​​Al cierre del décimo mes del año, el COLCAP cerró en 1.987,12 puntos, consolidando una valorización acumulada de 44,03% en lo corrido del año y de 64,09% en USD”.

Con este resultado, agregó, “el COLCAP se posiciona como el índice de mayor rendimiento en Latinoamérica durante 2025, al alcanzar un nivel no observado desde noviembre de 2010, lo que refleja una fuerte recuperación del mercado de renta variable colombiano; superando ampliamente a sus pares regionales y a nivel global”.

Expertos aseguran que el mercado de acciones de nuestro país está dentro de los más valorizados en el mundo durante este 2025 y esto se debe principales a factores externos como la debilidad del dólar, así como el repunte del precio de los commodities.

