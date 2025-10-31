Bolsa de Valores de Colombia alcanza nuevo récord, el de mayor crecimiento en A. Latina

Los dueños de la empresa Familia S.A. anunciaron que se canceló la inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Foto: Colprensa / ARCHIVO( Thot )

El MSCI COLCAP, que es el índice del mercado colombiano, no solo alcanzó el 29 de octubre un nuevo máximo histórico, al llegar a los 1.993 puntos, sino que esto lo consolida como el de mayor crecimiento en América Latina en lo corrido del año.

Hay que recordar que el COLCAP agrupa las acciones más líquidas y representativas de la Bolsa de Valores de Colombia, calculado solo con las acciones que están disponibles para ser compradas y vendidas libremente en el mercado bursátil.

“​​Al cierre del décimo mes del año, el COLCAP cerró en 1.987,12 puntos, consolidando una valorización acumulada de 44,03% en lo corrido del año y de 64,09% en USD. Con este resultado, el COLCAP se posiciona como el índice de mayor rendimiento en Latinoamérica durante 2025, al alcanzar un nivel no observado desde noviembre de 2010, lo que refleja una fuerte recuperación del mercado de renta variable colombiano; superando ampliamente a sus pares regionales y a nivel global”, destacó en un comunicado la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Entre tanto, el buen comportamiento de las acciones de estas cinco empresas son las que han impulsado la subida del COLCAP:

Preferencial Grupo Cibest (+60,03%)

Grupo Cibest (+66,22%)

Interconexión Eléctrica ISA (+49,70%)

Preferencial Grupo Sura (+57,19%)

Mineros (+219,62%).

En lo corrido del año, el índice pasó de 1.379 puntos al cierre del 30 de diciembre de 2024 hasta llegar a un máximo de 1.993 puntos.

Asimismo, el COLCAP se consolida como el índice de mejor desempeño en América Latina durante 2025, reflejando la fortaleza y resiliencia del mercado colombiano frente a sus pares regionales.

Las razones de esto, según expertos, son la debilidad del dólar, así como el repunte del precio de los commodities.

“Según los analistas del mercado, el rally que ha vivido el COLCAP en 2025 responde a una combinación de factores internos y externos. La recuperación gradual de la actividad económica, visible en las utilidades de los sectores financiero y real, se ha complementado con un entorno de tasas de interés en descenso y niveles de valoración históricamente bajos, que han hecho atractivo al mercado colombiano frente a otros emergentes. También ha influido el mayor dinamismo de las transacciones bursátiles y una percepción de estabilidad económica y política que ha favorecido el retorno de flujos hacia activos locales”, remató en su comunicado la BVC.