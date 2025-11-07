Admiten pruebas de fundación que habría permitido a Nicolás Petro recibir presuntos dineros ilícitos
La información fue confirmada en medio de la audiencia preparatoria de juicio de este 7 de Noviembre.
Barranquilla
El juez Hugo Carbonó Ariza decidió decretar los elementos probatorios relacionados con la fundación que habría permitido que Nicolás Petro recibiera dineros de presunto origen ilícito.
Se trata de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que tenía contratos con la Gobernación del Atlántico.
Según Carbonó, con las pruebas, la Fiscalía buscaría demostrar que Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, manejaba “los asuntos de la Fundación Conciencia Social”.
De acuerdo con la explicación del juez, en la organización se percibían dineros de terceros, lo que habría presuntamente permitido que “Petro Burgos recibiera dineros de origen ilícito”.
Lo anterior, siendo recursos superiores a sus honorarios como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.
En dicha fundación se habría también generado una “sobrefacturación” de recursos, frente a lo cobrado a la Gobernación del Atlántico.
Esto, debido a que los empleados contratados por la organización, recibían sueldos inferiores a los reportados a la autoridad departamental.