Frisby España inicia un pleito legal contra senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático

La acción legal que protagoniza la abogada y política colombiana Paloma Valencia se generó tras una publicación realizada en su cuenta de Instagram el 16 de mayo.

Allí, la también precandidata presidencial expresó textualmente en un video: “Todos a apoyar a Frisby ante ese robo infame que le están haciendo”.

De acuerdo con la información recogida en el documento, Frisby España considera que estas afirmaciones vulneran el derecho a la honra, la imagen y el buen nombre. Además, aseguran que se trata de una condena mediática, por lo cual decidieron tomar medidas legales.