Frisby España inicia un pleito legal contra senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático

W Radio tuvo acceso a los documentos que recoge la tutela presentada en Bogotá donde el empresario belga y representante legal de Frisby España. Le exige a la senadora Paloma Valencia que se retracte en sus redes sociales y responda por escrito a la acción de tutela presentada por los abogados del Sr Dupont con fecha de radicado del 3 de octubre de 2025.

Senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Foto: Colprensa.

Yuliana Botero

La acción legal que protagoniza la abogada y política colombiana Paloma Valencia se generó tras una publicación realizada en su cuenta de Instagram el 16 de mayo.

Allí, la también precandidata presidencial expresó textualmente en un video: “Todos a apoyar a Frisby ante ese robo infame que le están haciendo”.

De acuerdo con la información recogida en el documento, Frisby España considera que estas afirmaciones vulneran el derecho a la honra, la imagen y el buen nombre. Además, aseguran que se trata de una condena mediática, por lo cual decidieron tomar medidas legales.

