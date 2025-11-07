Fue capturado alias ‘Gael’, implicado en el secuestro del niño Lyan Hortúa ocurrido en Jamundí

Alias Gael sería responsable del reclutamiento y adoctrinamiento de menores en el Valle del Cauca. Foto: Tercera Brigada del Ejército.

Valle del Cauca

En zona rural de Cundinamarca fue capturado Luis Edinson Bastidas Vásquez, alias Gael, presunto cabecilla de las Redes de Apoyo de la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias de las FARC y principal aliado de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla del Estado Mayor Central.

Este sujeto es investigado por la planeación y coordinación del secuestro del menor de 11 años Lyan Hortúa, ocurrido el pasado 3 de mayo en el corregimiento de Villa Colombia, zona rural de Jamundí.

De acuerdo con las autoridades, alias Gael también sería responsable del reclutamiento y adoctrinamiento de menores en el Valle del Cauca. Además, le atribuyen la planeación de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

“Este sujeto a participado en los hostigamientos a las estaciones de Policía de Dagua y la Base Militar de Anchicayá, así como la adecuación de la volqueta cargada con artefactos explosivos que iba dirigida contra la Base Militar de Palmira, y en el ataque al CAI del barrio El Rodeo, en Jamundí, entre otros delitos”, detalló el teniente coronel Mauricio Andrés Medina Vergara, comandante grupo Gaula Militar Valle.

La captura de alias Gael se realizó durante una operación del Gaula Militar Valle del Cauca de la Tercera Brigada del Ejército con unidades de Inteligencia Militar, la Policía y el CTI de la Fiscalía.