Incautaron clorhidrato de cocaína avaluada en más de 18 millones de dólares en Arauca

La Armada de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana fueron incautados 464 kilogramos de clorhidrato de cocaína cerca de la ribera del río Meta, en área general de Cravo Norte – Arauca.

La operación se logró tras labores de inteligencia adelantadas por capacidades de la Inteligencia Naval y el Ejército, que permitieron el empleo de un Pelotón de Reconocimiento Táctico -PRETAC-, con el cual se desarrolló una maniobra de reconocimiento de corto alcance que permitió ubicar el punto exacto donde se encontraba el alijo.

Tras asegurar y efectuar el registro de la zona, se encontraron 12 costales que, al ser inspeccionados, contenían en su interior 388 paquetes rectangulares. Estos fueron puestos a disposición de efectivos de la Policía Judicial – SIJIN, quienes realizaron una Prueba de Identificación Preliminar Homologada -PIPH-, arrojando positivo para clorhidrato de cocaína.

El alcaloide está avaluado en cerca de 18 millones de dólares en el mercado ilegal internacional y equivale a un total aproximado de 910.000 dosis que dejan de circular en las calles del mundo.