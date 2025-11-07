Luis Suárez agredió nuevamente a un rival: sancionado para juego de octavos de final de la MLS Cup

Luis Suárez, delantero del Inter Miami, se perderá este sábado el tercer y último encuentro de octavos de final de la MLS Cup ante Nashville después de que la MLS lo suspendiera un partido por propinar una patada a un rival en el último encuentro.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido al delantero del Inter Miami CF, Luis Suárez, por un partido y le ha impuesto una multa de cantidad no revelada (...) por conducta violenta en el minuto 71 del partido del Inter Miami contra el Nashville SC el 1 de noviembre”, informó la MLS este miércoles en un comunicado.

El delantero, que en el momento no fue castigado por el colegiado, se estaba desmarcando cuando, perseguido por un rival y con el balón a varios metros de distancia, soltó la pierna hacia atrás y propinó una coz al defensa hondureño del Nashville, Andy Najar.

Suárez se perderá el que puede ser el último encuentro de la temporada del Inter Miami en caso de derrota. El equipo entrenado por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi ganó el primer partido de la serie de octavos de final de la MLS Cup pero perdió el segundo a domicilio el pasado sábado.

Le puede interesar: Polémica con Luis Suárez: escupió a miembro del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Suárez fue sancionado el pasado septiembre con seis partidos de la Leagues Cup y tres de la MLS tras escupir a un miembro de seguridad del Seattle Sounders al término de la final de la Leagues Cup, en la que el Inter Miami cayó por 3-0.

Escuche W Radio en vivo aquí: