Realizan consejo de seguridad en Soledad, Atlántico por panfletos en colegios

Barranquilla

Después de un consejo de seguridad, las autoridades de Soledad, Atlántico solicitaron a la Policía la investigación de un panfleto que circuló en el territorio y en el que los docentes del municipio fueron amenazados.

Aunque desde la Alcaldía local confirmaron que no se han presentado anomalías en las instituciones, solicitaron el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, mencionaron la necesidad de verificar la autenticidad de la misiva que atemorizó a la comunidad educativa.

Por lo pronto, se activó un plan de seguridad y control en los colegios de Soledad, para garantizar la protección del cuerpo académico.

Adicionalmente, los docentes nombrados en los panfletos fueron reubicados.