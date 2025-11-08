Entregado moderno laboratorio de robótica a la IED Técnica de Minca en Santa Marta

Santa Marta

La capital ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta cuenta desde hoy con un nuevo espacio dedicado a la ciencia y la innovación. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación entregó en Minca el primer laboratorio de Robótica, equipado con tecnología de punta para el desarrollo de proyectos en robótica educativa, electrónica Maker, inteligencia artificial, energías renovables, ciencias ambientales, ingeniería e impresión 3D.

El encuentro fue presidido por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas; en conjunto con la ministra de las Culturas, Yannai Kadami Forodona en calidad de delegada del presidente Gustavo Petro; el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, contando también con el acompañamiento de delegados de la SAE, la Essmar, el sector privado, los gremios académicos y representantes de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras.

El Laboratorio STEAM de Minca beneficiará directamente a más de 300 estudiantes y 30 docentes del municipio, quienes recibirán 225 horas de formación presencial y virtual. Actualmente, los docentes ya participan en encuentros con expertos de la Universidad Nacional de Colombia, y durante los próximos tres meses continuarán su proceso de formación en metodologías activas de investigación aplicadas a la robótica, las ciencias computacionales y la inteligencia artificial.