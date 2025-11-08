CAF destinará USD 40.000 millones para impulsar el crecimiento verde

Santa Marta

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- anunció una inversión de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar el crecimiento sostenible e impulsar la acción climática, con énfasis en transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, prosperidad agrícola y conservación de ecosistemas estratégicos claves para el planeta, como la Amazonía, la Patagonia, los páramos o los manglares.

“Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, más equitativa y más próspera”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Con estos recursos financieros, CAF consolidará una cartera de operaciones que combina financiamiento de proyectos, promoción de políticas públicas sostenibles, inversiones de impacto, líneas de crédito verdes a instituciones financieras, uso de instrumentos innovadores (como los canjes de deuda por naturaleza o los préstamos ligados a sostenibilidad), y el trabajo con los gobiernos subnacionales para asegurar que la financiación llegue a todos los ciudadanos.

Los fondos se destinarán a las siguientes áreas de acción:

Transición energética justa

Resiliencia, ecosistemas estratégicos y sector agropecuario.

Territorios resilientes.

Infraestructura física y digital.