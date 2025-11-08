Estados Unidos señaló a Irán por el supuesto intento de asesinato a la embajadora israelí en México

Estados Unidos señaló a Irán por el supuesto intento de asesinato de la embajadora israelí en México y condenó los “abominables complots internacionales” de Teherán.

“Los abominables complots internacionales de Irán, dirigidos contra sus propios ciudadanos, estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, son incompatibles con el comportamiento de un Estado civilizado. Trabajamos incansablemente con nuestros socios para prevenir estos actos”, dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Según revelaron funcionarios estadounidenses a varios medios de comunicación, las autoridades mexicanas frustraron el pasado verano el intento de asesinato de la embajadora israelí en el país latinoamericano, Einat Kranz-Neiger, una operación atribuida a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La Administración de Donald Trump “está colaborando con gobiernos afines para compartir mejores prácticas e información sobre amenazas y crear conciencia sobre los planes letales de Irán”, además de “contrarrestar las amenazas y exigir responsabilidades a los perpetradores”, agregó la misma fuente del Departamento de Estado.

En un comunicado de prensa remitido este viernes, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atacar a su diplomática.

También manifestó que sus agendes de seguridad e inteligencia “continuarán trabajando incansablemente” en cooperación con otras agencias del resto del mundo “para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos”.

