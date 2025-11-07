Donald Trump exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta abrir el Gobierno federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.

“El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, INMEDIATAMENTE, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses”, escribió en su red social, Truth Social.

La cámara alta celebra este viernes una nueva votación de la propuesta republicana provisional para reabrir el Gobierno federal, que ya ha sido rechazada en catorce ocasiones, y todo apunta a que esta vez no será diferente.

Antes de que Trump publicara el mensaje, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, ofreció a los legisladores republicanos un acuerdo para desbloquear la situación a cambio de extender un año más los subsidios a la ley de Cuidado Asequible (Obamacare), su principal petición durante este tiempo.

Sin embargo, Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, tildó la propuesta de “horrible” y de “terrorismo político”.

Además, el líder de la mayoría en la cámara, el republicano John Thune, explicó a la cadena CBS que la propuesta demócrata es un “fracaso asegurado” y mantuvo la idea de los republicanos: abrir el Gobierno y negociar subsidios después.

Esta situación ha llevado al republicano a plantear que el Senado se mantenga abierto durante el fin de semana, algo que había planteado a los medios antes de que lo pidiera Trump y que no ha ocurrido en ninguna de las pasadas semanas.

La propuesta republicana que se ha estado votando está pensada para abrir provisionalmente el Gobierno hasta el 21 de noviembre, porque fue aprobada por la Cámara de Representantes a finales de septiembre, antes incluso de que empezara el cierre.

Tras casi 40 días de Gobierno cerrado, si los legisladores llegan a un acuerdo, no apunta a que será solo para dos semanas y después volver a la misma situación.

Por eso, varios medios ven en la posibilidad de mantenerse en sesión este fin de semana una oportunidad para negociar un proyecto provisional común que consiga los 60 respaldos necesarios para abrir el Gobierno, al menos hasta diciembre.

A medida que se alarga la situación, los senadores republicanos parecen más confiados en conseguir los siete respaldos demócratas que les faltan para que salga adelante la iniciativa, especialmente entre los legisladores del ala más moderada dentro de la oposición.

El cierre del Gobierno está empezando a dejar mella más allá de los miles de empleados federales que fueron enviados a casa sin cobrar cuando empezó esta situación.

La escasez de controladores aéreos ha provocado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10% el tráfico aéreo en el país, recortes que podrían aumentar hasta un 20 % si la situación no mejora para la próxima semana, anunció el secretario de Transporte, Sean Duffy.

