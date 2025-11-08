Garantizados $97.116 millones para normalización eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira

Santa Marta

Air-e Intervenida logró la aprobación de $97.116 millones en recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), destinados a mejorar la calidad y continuidad del servicio en 24 proyectos prioritarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Le puede interesar:

Entregado moderno laboratorio de robótica a la IED Técnica de Minca en Santa Marta

Entre los proyectos aprobados se destacan los que beneficiarán a familias de barrios como 8 de Enero, 12 de Octubre y El Retiro II (Fonseca); Simón Bolívar, Óscar Mejía, Urbanización Daissy Hernández y Villa Sandra (Maicao); Loma Fresca (San Juan del Cesar) y Villa Fausta (Uribia), en La Guajira. En el Atlántico, se intervendrán sectores de Manatí, Luruaco, Campo de la Cruz, Repelón y Malambo. En el Magdalena, las obras llegarán a Ciénaga, Sitionuevo y El Piñón.

Los proyectos hacen parte de una estrategia articulada entre Air-e Intervenida y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que impulsa la Agenda Futuro Caribe.