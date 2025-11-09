Bucaramanga

Álvaro Uribe respalda la aspiración al Congreso de Miguel Ángel Pinto Rueda por Santander

La confirmación la realizó el hijo del senador santandereano, a través de su cuenta de x con un video donde recibe el “espaldarazo” del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe respalda la aspiración al Congreso de Miguel Ángel Pinto Rueda por Santander

Sofía Correa

Bucaramanga

El hijo del senador santandereano Miguel Ángel Pinto, también llamado Miguel Ángel Pinto Rueda, anunció este domingo 9 de noviembre que buscará un escaño en el Congreso de la República en las elecciones de 2026. Sin embargo, a diferencia de su padre, quien ha desarrollado una trayectoria política en el partido Liberal desde la Asamblea de Santander hasta la Cámara y actualmente el Senado, él ha decidido afiliarse al Partido Centro Democrático.

La noticia se dio a conocer a través de un vídeo publicado en la red social X, en el que aparece recibiendo el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó la incorporación del abogado y profesor universitario al partido.

“Nos honra mucho que el Centro Democrático cuente con el apoyo y la presencia del doctor Pinto Rueda… nos honra al entrar al Centro Democrático para defender un país seguro, pero seguro para todos”, afirmó Uribe.

Por su parte, Pinto Rueda expresó su agradecimiento y se comprometió con la causa: “Gracias, presidente. Yo me siento honrado y orgulloso de ser parte de su equipo y sobre todo de seguir su ejemplo. Mil gracias y Santander lo necesita, colombianos lo necesitan siempre”.

Ahora, el Partido Centro Democrático deberá definir quién encabezará su lista abierta para el departamento de Santander en las elecciones legislativas del 2026.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad