Álvaro Uribe respalda la aspiración al Congreso de Miguel Ángel Pinto Rueda por Santander

Bucaramanga

El hijo del senador santandereano Miguel Ángel Pinto, también llamado Miguel Ángel Pinto Rueda, anunció este domingo 9 de noviembre que buscará un escaño en el Congreso de la República en las elecciones de 2026. Sin embargo, a diferencia de su padre, quien ha desarrollado una trayectoria política en el partido Liberal desde la Asamblea de Santander hasta la Cámara y actualmente el Senado, él ha decidido afiliarse al Partido Centro Democrático.

La noticia se dio a conocer a través de un vídeo publicado en la red social X, en el que aparece recibiendo el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó la incorporación del abogado y profesor universitario al partido.

“Nos honra mucho que el Centro Democrático cuente con el apoyo y la presencia del doctor Pinto Rueda… nos honra al entrar al Centro Democrático para defender un país seguro, pero seguro para todos”, afirmó Uribe.

Por su parte, Pinto Rueda expresó su agradecimiento y se comprometió con la causa: “Gracias, presidente. Yo me siento honrado y orgulloso de ser parte de su equipo y sobre todo de seguir su ejemplo. Mil gracias y Santander lo necesita, colombianos lo necesitan siempre”.

Ahora, el Partido Centro Democrático deberá definir quién encabezará su lista abierta para el departamento de Santander en las elecciones legislativas del 2026.