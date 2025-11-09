Autoridades anuncian recompensa de hasta $500 millones por el cabecilla del frente Adonay Ardila

El Consejo de Seguridad se adelantó en las instalaciones de la Primera Brigada en Tunja, Boyacá / Foto: W Radio

Tunja

Luego del Consejo de Seguridad adelantado en las instalaciones de la Primera Brigada de Tunja, las autoridades nacionales, departamentales y locales dieron a conocer las conclusiones y acuerdos que se hicieron.

Inicialmente el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el Almirante Francisco Hernández Cubides confirmó que fue el ELN quien originó esta acción terrorista.

“Por información de inteligencia se conoce que esta acción terrorista fue perpetrada por la estructura Adonay Ardila Pinilla del frente de guerra oriental del grupo narcoterrorista del ELN. Esta estructura tiene como cabecilla a alias ‘Poeta’ cuyo nombre es Jussef Morales Betancurt, por quien se anuncia una recompensa de hasta $500 millones, igualmente la Gobernación de Boyacá dará hasta otros $100 millones por los demás cabecillas que son alias ‘Eliecer’, alias ‘Omaira’ o ‘La gata’, alias ‘Jesús Suárez’ o ‘Malverde’, alias ‘Banpercy o ‘Percy’ y alias ‘Giraldo’ o ‘El zorro’, es importante señalar que el ministro de Defensa anunció que se entregará una recompensa de hasta $100 millones para conocer quién adelantó esta acción terrorista”, señaló el Almirante Francisco Padilla.

Por su parte, el Director General de la Policia Nacional, William Rincón Zambrano, entregó detalles sobre la volqueta que fue abandonada este sábado 8 de noviembre en horas de la mañana en el barrio Prados de Alcalá del municipio de Tunja.

“La volqueta fue comprada en la ciudad de Duitama el pasado 27 de octubre, llegó a la capital boyacense hace algunos días y aquí fue donde se le instalaron las 24 rampas de lanzamiento, las cuales cada una de ellas estaban cargadas con 10 o 15 kilos de artefactos explosivos y que además estaba adecuado con in sistema de temporizador el cual genera unos tiempos para iniciar el lanzamiento de estos artefactos explosivos y que están en forma secuencial”, indicó el general William Rincón.

Por otro lado, el Director General de la Policía Nacional anunció que se reforzará la seguridad en Tunja y Boyacá con 180 uniformados con personal de inteligencia.

“Vamos fortalecer nuestra fuerza pública con 180 uniformados, los cuales 150 de ellos van a quedar en el departamento de Boyacá y los 30 restantes permanecerán en Tunja. Entre ellos van a venir siete oficiales, uno de ellos que es un teniente coronel y los seis restantes son subtenientes de la República”, añadió.

Entre tanto, el comandante del Ejército Nacional, Mayor General Luis Emilio Cardozo, indicó que las estructuras del ELN se quieren apoderar del triangulo ABC, conformado por los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, con el fin de tener control sobre estos territorios.

“Estas acciones criminales y terroristas del ELN, que es un experto en armar bombas y es un experto en acondicionar vehículos con explosivos para atentar contra la fuerza pública y también contra las comunidades, viene de esa frontera que tenemos porosa y que hemos llamado el triángulo ABC, hay un interés muy importante de este grupo armado en tener control sobre áreas en Arauca, Boyacá y Casanare y ahora lo que quieren es expandir esas acciones terroristas hacia este departamento”, afirmó el mayor general Luis Emilio Cardozo.

De acuerdo con el Mayor General, este hecho perpetrado por la estructura del ELN del frente José Adonay Ardila Padilla, se debe a las operaciones que ha estado adelantando el Ejército en los municipios de Socotá, Labranzagrande y Pajarito donde se han incautado explosivos y droga.

“Hemos estado haciendo operaciones ofensivas importantes sobre determinados sitios especialmente en Socotá, Labranzagrande y Pajarito allí se han incautado explosivos y esas operaciones en profundidad las están sintiendo las organizaciones. También se ha incautado cocaína, ya van 4.5 toneladas de cocaína incautada, 388 kilos de pasta a base de coca, se han neutralizado diferentes artefactos explosivos en esa zonas y los bandidos están buscando aliviar presión sobre esos sectores, pero lo que vamos a emprender a partir de este momento es una ofensiva mayor a la que estamos haciendo. La FUDRA 5, que es la unidad que hace operaciones ofensivas en la Quinta División, se reforzará en este sector. Batallones de despliegue rápido estarán haciendo operaciones en profundidad sobfre sectores críticos como Satá, El Espino, Socha y Chita y también enviaremos una unidad especial de inteligencia que nos permita monitorear y anticipar este tipo de acciones”, dijo el mayor coronel, Luis Cardozo.

Entre tanto, el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya indicó que se firmó un convenio entre la Gobernación y el Ministerio del Interior por $16.000 millones para instalar cámaras de seguridad de alta tecnología en la ruta Tunja–Paipa–Duitama–Sogamoso, además aseguró que la recuperación del Cantón Militar se realizará por parte de Gobernación en alianza con los empresarios del departamento.