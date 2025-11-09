Choque entre Petro y Dilian Francisca Toro por proyectos ferroviarios y presuntas venganzas al Valle
El cruce de mensajes se dio a través de la red social X.
Un intercambio de mensajes a través de X se registraron este sábado, 8 de noviembre, entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a propósito de los proyectos ferroviarios para el suroccidente del país y el papel de la bancada vallecaucana en el Congreso.
El presidente cuestionó si “parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces”, señalando que esa situación lo obliga a “priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional”.
Por eso, el presidente Petro aseguró que el proyecto ferroviario Buenaventura–Yumbo “va adelante” y detalló que las fases posteriores serían hacia Urabá, el Caribe y finalmente Popayán.
La respuesta de la gobernadora del Valle no se hizo esperar. Dilian Francisca Toro acusó al presidente Petro de plantear “una venganza política contra los vallecaucanos, ante la postura libre y autónoma del Congreso”, y afirmó que Petro estaría incumpliendo compromisos con la región. “Gracias por nada, presidente, qué pequeñez la suya”, escribió.
Minutos después Petro replicó, señalando que la verdadera venganza es “impedir, a toda costa, que mejore la salud pública” para mantener un sistema que “permite robar billones”, y defendió que la salida férrea hacia Buenaventura generará bienestar económico para el Valle.
La gobernadora Dilian Francisca Toro volvió a contestar, asegurando que el mandatario “destila falsedades” y que el Ferrocarril del Pacífico “no tiene ni estudios técnicos” y por tanto “no lo puedes financiar”. Añadió que seguirá gestionando el proyecto y lanzó una frase directa al presidente: “El Valle no se frena”.
“Gustavo, sé que es sábado y empiezan tus peores momentos. No creo que sea serio que la gobernadora de los vallecaucanos, ciudadanos a los que incumpliste tu promesa y compromiso, tengan, además, que soportar a su presidente destilando falsedades y profundizando el odio”, concluyó.