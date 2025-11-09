¿Cuándo es el próximo lunes festivo en Colombia? Se acerca otro en noviembre: Fecha y celebración

Si bien, muchos pueden llegar a criticar que Colombia sea uno de los países con más días festivos en el mundo, es de aceptar que son jornadas de gran beneficio para los trabajadores, más aún si se trata de puentes festivos, pues pueden planear vacaciones, viajes cortos, reuniones de amigos o familiares e incluso programar fiestas y celebraciones.

Si bien es vital el trabajo para el ser humano, también se hace necesario contar con estos momentos de descanso, y desde el mes de mayo ya gozaremos de dos días festivos al mes, sin contar septiembre, que no tiene festivos, y octubre, que solo tiene uno.

El tema de los puentes feriados se debe precisamente a un proyecto de ley llevado a cabo en 1983, donde el excongresista conservador Raimundo Emiliani Román propuso que los días festivos se movieran a los lunes para, de este modo, tener una jornada de descanso extendida, una ley que cumple más de 40 años de vigencia.

¿Cuándo es el próximo lunes festivo en noviembre?

En el mes de junio en 2025 hubo un total de dos días festivos, el primero de ellos fue el lunes 3, tratándose del fin de semana de Halloween, y el segundo será el lunes 17.

Esto quiere decir que los puentes festivos en noviembre estuvieron intercalados con los fines de semana normales.

Los dos días feriados tienen consigo una conmemoración religiosa y una que tiene que ver con la historia de Colombia: el primero, el del Día de Todos los Santos, y el segundo festivo, el Día de la Independencia de Cartagena.

Lunes 3 de noviembre: se celebra el Día de Todos los Santos , conmemoración cristiana, católica y ortodoxa, donde se conmemora, como su nombre lo indica, a todos los santos. Su día oficial es el 1 de noviembre, aunque en Colombia se mueve al primer lunes del mes. En algunos países se relaciona con el Día de Muertos, que rinde honores a los seres queridos difuntos.

Lunes 17 de noviembre: Se conmemora la Independencia de Cartagena. Este es un día de gran peso histórico, ya que Cartagena fue la primera ciudad en declarar formalmente su separación de España en 1811. Se trata de una fecha que permite reconocer el papel del Caribe en la emancipación nacional.

¿Qué festivos quedan de 2025 en Colombia?

Como noviembre es el penúltimo mes del año, ya solo quedarían en 2025 los festivos de diciembre, que se llevan a cabo los siguientes días:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción, también conocido en Colombia como el fin de semana de ‘Velitas’.

Día de la Inmaculada Concepción, también conocido en Colombia como el fin de semana de ‘Velitas’. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Posterior a este último, solo quedaría el festivo del jueves, 1 de enero de 2026, el Día de Año Nuevo.

¿Cómo será el calendario de festivos del 2026?

Se acerca el final del 2025 y con esto son muchos los aspectos nuevos que comienzan a informarse de cara al 2026, uno de estos es los festivos que habrá durante ese año.

Y es que no es un secreto que Colombia es uno de los países con más días festivos en todo el planeta Tierra. Así, la mayoría de estas jornadas hacen que se creen fines de semana largos, que son conocidos popularmente como “puentes”.

