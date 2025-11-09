Autoridades detonaron controladamente una volqueta abandonada cerca del Batallón de Tunja . Foto: W Radio

¿Qué se sabe del intento de atentado en Tunja con volqueta cargada con explosivos? Habla la Policía

En diálogo con W Fin de Semana, el coronel Javier Gustavo Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, se pronunció acerca de la situación de orden público ocurrida el pasado 8 de noviembre en los alrededores del Batallón Simón Bolívar.

El Ejército y la Policía Nacional lograron la detonación controlada de 24 tatucos que se instalaron en una volqueta que había sido abandonada por tres hombres en el sector del barrio Los Almendros. Sin embargo, se conoció que, mientras se adelantaban las labores de desactivación, algunos artefactos comenzaron a explotar y generaron daños en el Batallón.

