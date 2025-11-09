Real Madrid empató 0-0 con el Rayo Vallecano y se mantiene como líder de la Liga Española

El Real Madrid vivió este domingo su primer empate de la temporada, en Vallecas ante el Rayo Vallecano por 0-0 en la 12° fecha de LaLiga, que sigue comandada por el conjunto blanco.

Los hombres de Xabi Alonso, que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

Con este empate, el Real Madrid con 31 puntos seguirá durmiendo en lo más alto del campeonato español, aunque este domingo podría ver cómo el FC Barcelona se acerca a tres puntos en caso de victoria culé en Vigo ante el Celta.

A pesar de la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham sobre el césped de inicio, el Real Madrid encadenó un segundo partido consecutivo sin marcar.

Augusto Batalla, el mejor

Sus tres estrellas estuvieron marcadas muy de cerca por un Rayo intenso que luchó cada balón. De esa forma, el volante turco Arda Güler gozó de algo más de libertad, y suyas fueron algunas de las mejores ocasiones del equipo “merengue”.

El arquero argentino del Rayo Augusto Batalla, elegido mejor jugador del partido, se mostró seguro cuando hizo falta, como ante un potente disparo lejano de Valverde o tras los intentos de Belingham y Vinicius.

Además, Alonso tuvo que retirar al capitán uruguayo Federico Valverde, con molestias físicas en la parte trasera de su muslo derecho.

“Siempre ha sido así en Vallecas, cuesta llevar el partido al terreno que uno quiere, queremos ser muy estables en la preparación, en la mentalidad, hoy no se ha podido ganar”, analizó el técnico vasco del Real Madrid. “Estamos en noviembre, hay que tener exigencia propia y también mesura”, añadió.

Su homólogo en el Rayo, el también vasco Iñigo Pérez, destacó que el punto les sabe “bien, porque está creado por las sensaciones de haber jugado un buen partido”. “Si encima sumas contra el Real Madrid, me deja satisfecho”.

Observe el resumen del empate del Real Madrid ante el Rayo Vallecano por LaLiga:

