Bogotá

Taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá

El hombre que iba conduciendo el vehículo arrojó grado dos de alcoholemia.

Captura de pantalla | Cámara de seguridad

Captura de pantalla | Cámara de seguridad

Bogotá

En la localidad de San Cristóbal en el barrio La Sierra, se presentó un accidente que dejó 11 personas heridas, la mayoría de ellas de gravedad.

Según información de las autoridades, dentro de los heridos hay cuatro menores de edad, de cuatro meses, 7, 12 y 15 años. De acuerdo con el reporte, dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo.

“Dentro del desarrollo investigativo se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grado dos de embriaguez”, dijo el coronel John Silva, jefe de la Seccional Tránsito y Transporte de Bogotá

El taxista de 56 años fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda ante este hecho.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad