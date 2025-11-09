Taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá

Bogotá

En la localidad de San Cristóbal en el barrio La Sierra, se presentó un accidente que dejó 11 personas heridas, la mayoría de ellas de gravedad.

Según información de las autoridades, dentro de los heridos hay cuatro menores de edad, de cuatro meses, 7, 12 y 15 años. De acuerdo con el reporte, dos de ellos se encuentran con trauma en abdomen y trauma craneoencefálico severo.

“Dentro del desarrollo investigativo se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grado dos de embriaguez”, dijo el coronel John Silva, jefe de la Seccional Tránsito y Transporte de Bogotá

El taxista de 56 años fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda ante este hecho.