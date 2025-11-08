Bogotá

Hallan el cuerpo de bombero de Cundinamarca en el río blanco: estaba buscando una niña

El subteniente desapareció en medio de los operativos de búsqueda de una niña de 11 años que fue arrastrada por la corriente el pasado 3 de noviembre.

Bombero Carlos Andrés Rozo | Foto: Suministrada

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que tras labores de búsqueda fue hallado sin vida el bombero Carlos Andrés Rozo, del municipio de El Colegio, quien había desaparecido en el sector Puente Río Chiquito, vereda Cerinza, en el municipio de Gutiérrez, mientras participaba en la búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero.

“La Coordinación de Bomberos Cundinamarca nos informa que el cuerpo fue localizado en el sector Peñalisa, al cual la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada. Adelantamos gestiones para poder contar con este mecanismo de rescate”, dijo Rey.

Por último, el mandatario departamental expresó sus condolencias a la familia del bombero, a los compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca.

