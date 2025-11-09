Video: Cucho Hernández sigue en racha y volvió a marcar con el Real Betis ante el Valencia

'Cucho' Hernández celebra su gol ante el Valencia CF por la 12° jornada de la LaLiga EA Sports. FOTO: Omar Arnau/Getty Images / Quality Sport Images

Nueva jornada en LaLiga y con ella, una nueva anotación para el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien marcó el gol del Real Betis en el empate 1-1 frente al Valencia CF por la fecha 12 del campeonato español.

El tanto llegó al minuto 74, tras un error en salida del rival que fue aprovechado por Abde Ezzalzouli, quien asistió al Cucho. El delantero ‘cafetero’ controló dentro del área y definió cruzado, venciendo al arquero Julen Agirrezabala.

Posteriormente, Luis Rioja igualó para el conjunto ‘che’ y firmó el empate que deja al Valencia en el puesto 17°, igualado a 10 puntos con el Girona, que se encuentra en puestos de descenso.

Entretanto, el Betis, de Manuel Pellegrini, se ubica en el puesto 5° en zona de Europa League, dos puntos por encima del RCD Espanyol que está en zona de Conference League.

En su próximo encuentro, el Real Betis recibirá al Girona en el Benito Villamarín el domingo 23 de noviembre, mientras que el Valencia CF recibirá al Levante UD en el ‘derbi’ valenciano el viernes 21 de noviembre en Mestalla.

Así fue el gol del ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Valencia CF:

¡GOOOOL DE BETIS!



Excelente definición de Cucho Hernández para poner el 1-0 ante Valencia en Mestalla.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/RdG60UqCb1 — DSPORTS (@DSports) November 9, 2025

