Video: Cucho Hernández sigue en racha y volvió a marcar con el Real Betis ante el Valencia
El delantero pereirano marcó su quinto gol de la temporada en LaLiga y es el máximo anotador del Betis en la competición doméstica.
Nueva jornada en LaLiga y con ella, una nueva anotación para el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien marcó el gol del Real Betis en el empate 1-1 frente al Valencia CF por la fecha 12 del campeonato español.
El tanto llegó al minuto 74, tras un error en salida del rival que fue aprovechado por Abde Ezzalzouli, quien asistió al Cucho. El delantero ‘cafetero’ controló dentro del área y definió cruzado, venciendo al arquero Julen Agirrezabala.
- Lea también: El Manchester City goleó 3-0 al Liverpool por Premier League: Guardiola cumplió 1000 partidos
Posteriormente, Luis Rioja igualó para el conjunto ‘che’ y firmó el empate que deja al Valencia en el puesto 17°, igualado a 10 puntos con el Girona, que se encuentra en puestos de descenso.
Entretanto, el Betis, de Manuel Pellegrini, se ubica en el puesto 5° en zona de Europa League, dos puntos por encima del RCD Espanyol que está en zona de Conference League.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
En su próximo encuentro, el Real Betis recibirá al Girona en el Benito Villamarín el domingo 23 de noviembre, mientras que el Valencia CF recibirá al Levante UD en el ‘derbi’ valenciano el viernes 21 de noviembre en Mestalla.
Así fue el gol del ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Valencia CF:
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles