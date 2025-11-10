Atalanta despidió a su entrenador Ivan Juric: Fue su segundo equipo del 2025

Tras siete jornadas sin ganar en la Serie A (dos derrotas y cinco empates) y con el equipo en la 13ª plaza de la clasificación, la Atalanta anunció este lunes el cese de su entrenador, el croata Ivan Juric.

Es el cuarto entrenador cesado esta temporada en el calcio, tras Igor Tudor en la Juventus, Patrick Vieira en el Génova y Stefano Pioli en la Fiorentina.

“Ivan Juric fue relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo”, anunció la Dea.

Juric, de 50 años, tenía la difícil tarea de suceder a Gian Piero Gasparini, quien se marchó a la Roma tras siete exitosas temporadas en el banquillo bergamasco, coronadas con el título de la Europa League en 2024.

Con el croata en el banquillo, la Dea solo ganó cuatro partidos, dos en la Serie A y dos en la Champions League, de un total de quince disputados desde agosto.

Su última victoria fue el pasado 9 de noviembre como visitante ante el Olympique de Marsella por Champions League, solo cuatro días antes de que el Atalanta fuera derrotado como local 0-3 ante el Sassuolo, caída que provocó su despido.

Si de información reciente se trata, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, afirmó que el sucesor de Juric en el banquillo del Atalanta será Raffaele Palladino quien entrenó a la Fiorentina entre junio de 2024 y mayo de 2025 durante 53 encuentros.

